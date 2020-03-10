ضبط باصي كوستر عرضا حياة المواطنين في الزرقاء للخطر (فيديو)

الزرقاء-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في قسم المباحث المرورية في إدارة السير تمكنوا وبوقت قياسي، من ضبط حافلتين عموميتين (ركوب متوسط) وسائقهما بعد متابعة فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرا خلاله وهما يقومان بملاحقة بعضهما في شارع الجيش بمحافظة الزرقاء، والقيادة بصورة متهورة ما عرض ركابهما ومستخدمي الطريق للخطر حيث تم حجز الحافلتين داخل ساحة حجز قسم سير الزرقاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين.

وتهيب إدارة السير بالإخوة سائقي مركبات النقل العمومية بخطورة ارتكاب مثل هذه المخالفات، وضرورة الالتزام بالتحذيرات المتكررة حيال هذه السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتخالف قواعد السلامة العامة للركاب على الطرقات.