ضبط جرافات ولودر أثناء محاولة استخراج البازلت بطريقة مخالفة في الهاشمية

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري انها وبالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرف لواء الهاشمية الدكتور مالك خريسات ومديرية شرطة محافظة الزرقاء/ رئيس مركز امن الهاشمية الرائد محمد حماد والمساعد محمد المومني ومديرية المشاغل المركزية ومدير مديرية الاحواض المائية م. عماد النتشة والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة متابعة للحملة الامنية والكشف على المقالع داخل حرم اراضي محطة الخربة السمرا تم ضبط جرافتين ولودر وحجزهما تحاولان استخراج صخور البازلت من اراضي محطة الخربة السمرا المملوكة لخزينة الدولة /وزارة المياه والري بهدف بيعها بطريقة مخالفة ولاذ السائقين بالفرار وتم حجز الاليات الانشائية والتحفظ عليها و اعداد الضبوطات الخاصة.

وبين مصدر مسؤول ان الوزارة ان حملة امنية متواصلة في المنطقة برئاسة متصرف اللواء في المنطقة تواصل جهودها لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة حيث يتم ملاحقة اصحاب هذه الاليات لايداعهم للاجهزة المختصة واستكمال التحقيق.

وتوجهت وزارة المياه والري بالشكر والتقدير الى متصرف اللواء ومدير مركز امن الهاشمية وكافة مرتبات الامن العام في محافظة الزرقاء ومديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشأتها واكدت الوزارة على انها ستواصل جهودها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والامنية خاصة وزارة الداخلية والامن العام لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) .