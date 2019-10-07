ضبط حدث صوره والده أثناء قيادته “جرافة” في مأدبا – فيديو

عمّان – ضبطت إدارة السير، حدثا قام والده بتصوير مقطع فيديو له أثناء قيادته لمركبة إنشائية “جرافة” في محافظة مأدبا.

وقالت إدارة السير، في بيان اليوم الاثنين: إن العاملين في قسم المباحث المرورية التابع لإقليم الوسط، أجروا تحقيقًا بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه حدث (غير مرخص قانونياً)، وهو يقود مركبة إنشائية (جرافة)”.

وأشارت إدارة السير إلى أن والد الحدث سمح له بقيادة “الجرافة”، بشكل عرض حياة الطفل ومستخدمي الطريق للخطر، موضحة أن الوالد هو من قام بتصوير الفيديو الذي يوثق ارتكاب ابنه للمخالفة على أحد الطرقات في محافظة مأدبا، ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان الإدارة، أن العاملين في المباحث المرورية حصروا مواصفات الآلية من خلال الفيديو، وبعد التدقيق والتحري في المواقع التي تتجمع فيها تلك الآليات ضمن منطقة الاختصاص، جرى تحديد وضبط الجرافة المطلوبة.

وأضافت إدارة السير في بيانها، أنه تم حجز المركبة الإنشائية “الجرافة”، في ساحة الحجز المخصصة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.-(بترا)