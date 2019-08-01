ضبط حدث متسول يمتلك والده سيارتا “تاكسي”

عمان- ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية أمس، حدثا متسولا على اشارات خلدا يستعطف المواطنين عن طريق بيع العلكة، وجرى إيداعه في مركز مادبا لرعاية المتسولين.

وقال مدير مكافحة التسول ماهر كلوب إن نظام الاستعلام الوطني كشف أن والده يتقاضي راتبا تقاعديا مقداره 290 دينارا، ويمتلك 3 سيارات حديثة تعمل اثنتان منها “تاكسي” عمومي في العاصمة عمان وولديه سجل تجاري.

ومن جانبه بين الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس، ان التسول اخذ عدة اشكال وممارسات واساليب احتيالية لاستدراج شفقة المواطنيين والحصول على المال.

وأشار خريس إلى أن الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة لأوضاع المتسولين المضبوطين اثبتت بأن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر.

وناشد خريس المواطنيين بعدم التعاطي مع ممتهني التسول، مؤكدا على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها