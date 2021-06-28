ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في جرش

عمان- الغد- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في جرش تقوم بأعمال حفر بئر مخالف في داخل مزرعة في منطقة الجزازة بناء على معلومات توفرت لمرتبات الامن الوقائي في مديرية شرطة جرش حيث قامت الفرق الفنية المختصة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام /شرطة محافظة جرش ومديرية الاحواض المائية/ حوض مياه اليرموك و مدعي عام جرش حيث تم التحفظ على الحفارة وحجزها وايداعها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية .

وبالتفاصيل بينت الوزارة انه بناء على معلومات وردت لمجموعة الامن الوقائي / مديرية شرطة جرش تفيد بوجود حفارة تعمل داخل احد المزارع في منطقة الجزازة خلافا لاحكام قانون سلطة المياه وتم الحصول على موافقة مدعي عام جرش بالخصوص و مداهمة الموقع من خلال حملة امنية وتم ضبط الحفارة تقوم باعمال حفر بئر مخالف على عمق 60 متر وقطر 14 انش وقامت كوادر حوض مياه اليرموك بردم البئر المخالف وحجز الحفارة واقتيادها لغايات الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لوزارة المياه والري وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون .

وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وخاصة مجموعات الامن الوقائي في جرش وكافة مرتبات وضباط الامن العام على الجهود المتواصلة واكدت الوزارة على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.