ضبط حفارة مخالفة في الجيزة واعتداء مخالف على البازلت في الهاشمية

عمان- الغد- ضبطت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه حفارة مخالفة في منطقة الجيزة جنوب عمان أثناء قيامها بالحفر غير المشروع بهدف حفر بئر مخالف، كما تم ضبط شاحنة مخالفة محملة بصخور البازلت المستخرجة من منطقة الهاشمية /الزرقاء بطريقة مخالفة ضمن حملاتها المستمرة لاحكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة.

وبينت الوزارة أن ذلك تم بالتعاون مع المنسق الامني و كوادر الامن العام والبادية الملكية ومتصرف لواء الهاشمية ومديرية المشاغل المركزية.

وبينت الوزارة ان صورا جوية عبر الاقمار الصناعية بينت عملية حفر بئر مخالف في منطقة الجيزة داخل مزرعة حيث قامت الوزارة بالتأكد من البيانات المتوفرة وتنسيق حملة امنية بالتعاون مع الامن العام / مركز امن الجيزة ومنجا وقوات البادية الملكية وتجهيز كوادر مديرية المشاغل والصيانة ومداهمة المزرعة الواقعة في منطقة ام رمانة في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين والتي تبين انها مزرعة خيول العائدة للمدعو (ص. م. أ) وضبط الحفارة المخالفة اثناء قيامها بالحفر على اعماق كبيرة لاستخراج المياه بطريقة مخالفة لأحكام القانون وضبط شخص يحمل جنسية عربية مجاورة يدعى ( ط. ع. أ) يقوم بالعمل عليها وازالة كافة الاعمال واقتياد الحفارة الى الحجز في المركز الامني ومن ثم نقلها الى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون وتحويل اوراق القضية للمحكمة .



وبينت الوزارة انها وضمن حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات على استخراج صخور البازلت في محافظة الزرقاء /الهاشمية وبالتنسيق مع متصرف اللواء د. مالك خريسات ومدير مركز امن الهاشمية المقدم محمد الهزايمة والمنسق الأمني لدى الوزارة تم ضبط (سطحة) شاحنة كبيرة محملة بصخور البازلت المستخرجة من داخل حرم اراضي الخزينة في محطة الخربة السمرا بطريقة مخالفة لبيعها بطرقة مخالفها كونها ذات عائد اقتصادي كبير حيث تم حجز الشاحنة والحمولة لدى مركز امن الهاشمية وايداعها للحجز لدى مديرية المشاغل المركزية وكذلك حجز السائق المدعو ( أ . أ .م. أ) لاستكمال التحقيق معه واحالته واروق القضية والضبوطات الى المحكمة.

واكدت الوزارة على انها ستواصل جهودها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والامنية خاصة وزارة الداخلية والامن العام والدرك والبادية الملكية لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.