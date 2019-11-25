ضبط حفارة مخالفة في الرمثا وإزالة اعتداءات عن خط الديسي

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كودارها في مديرية الاحواض المائية والمنسق الامني وبالتعاون مع كوادر الامن العام والدرك، ضبطت حفارة مخالفة في منطقة الرمثا بمحافظة اربد اثناء قيامها بالحفر غير المشروع، وأزالت اعتداءات على هوّايات لخط ناقل مياه الديسي في مناطق القطرانة والجيزة ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة.

وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه انه وردت معلومات تفيد بوجود عمليات حفر مخالف في احدى مناطق الرمثا حيث تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع الامن العام والدرك وتجهيز كوادر مديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين حيث لاذ جميع من في الموقع بالفرار وتم ضبط الحفارة المحملة على سيارة شحن سطحي لا تحمل اية ارقام وغير مرخصة وازالة كافة الاعمال وردم البئر المخالف واقتياد الحفارة الى الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.

وبينت الوزارة انها ازالت اعتداءين على خط ناقل مياه الديسي في منطقتي القطرانة والجيزة للمرة الثالثة على التوالي حيث قام المعتدون بربط هوايات الخط على خط آخر لسحب المياه وتعبئة صهاريج واعادة اصلاح الهواية وتصويب الاوضاع، موضحة أن الاجهزة المختصة تقوم بالتحري لضبط الفاعلين.

واكدت الوزارة على ان حملتها التي أطلقتها الوزارة/ سلطة المياه مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.