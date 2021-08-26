عمان – أعلن مدير دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، عن ضبط خط انتاج متكامل لصنع الدخان بشكل مخالف للقوانين والأنظمة، بأحد مدن المملكة.

وأضاف أن الدخان دخل إلى البلاد بطريقة مشروعة قبل نحو 3 سنوات ثم تم استثماره بطريقة غير مشروعة، وتم ضبط كميات كبيرة من التبغ المهرب تقدر بـ5 طن لاستخدامها لغايات غير سليمة وصحيحة.

وأوضح أن نتائج التحقيقات لم تبيّن حتى الآن نوع الدخان الذي تم تقليده، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة لدى المدعي العام.

وبيّن أنه “لا يوجد معلومات حول كميات الدخان التي خرجت من خط الإنتاج، والنوع الذي خرج للأسواق لغايات بيعه”.

وأكد أن التهريب لا يعني فقط حرمان خزينة الدولة من الرسوم والضرائب، بل إحداث خلل بالنمط التجاري والعدلة بالأسواق، مضيفا أن التهريب يؤدي إلى تسلل البضائع للمواطنين دون الحصول على الموافقات اللازمة من المؤسسات المعنية.-(هلا اخبار)