ضبط دواء مخالف يستخدم في علاج حب الشباب

عمان- ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، دواء مخالفا وغير مجاز يستخدم في علاج حب الشباب والتصبغات الجلدية تقدر كميته بمئات العبوات، إضافة إلى مستلزم طبي غير مجاز من قبل المؤسسة تقدر كميته بالآلاف، غير مصرح عنهما من قبل المستورد في أحد الساحات الجمركية.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات تفتيشية على مدى 24 ساعة، للتأكد من أن هذه المستحضرات مجازة من قبل المؤسسة، وللتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة لاستيرادها وفحصها وبما يكفل مأمونيتها وصحة وسلامة مستخدميها.

وأشار إلى أن المؤسسة تحرص على صحة المواطن وسلامته، وخصوصا ما يتعلق بالدواء والمستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية، وتسعى لتوفيرها بشكل آمن وفعال وضمن المواصفات والمعايير والشروط المطلوبة، مؤكدا أن المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ودعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة على مدى 24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس أب على الرقم 0795632000.

بترا