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ضبط ربع مليون حبة مخدرة أخفيت تحت الأرض في الرمثا

9:06 م2022-11-20
مخدرات

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات وبعد ورود معلومات استخبارية أفادت بإخفاء أحد الأشخاص كمية من المواد المخدرة في حفرة تحت الأرض في منطقة خالية من السكان في لواء الرمثا، إذ تم التحرك للمكان وبتمشيط المنطقة عَثر الفريق على 250 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات جارية في القضية لتحديد كافة المتورطين وضبطهم.

9:06 م2022-11-20
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