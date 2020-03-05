ضبط سائقين أجريا سباقاً على الشارع العام في إربد – فيديو

إربد – قال الناطق الإعلامي إن العاملين في المباحث المرورية بإدارة السير ضبطوا مركبتين في محافظة اربد،اثر متابعتهم لمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائقان وهما يقومان بإجراء سباق على الشارع العام، مما شكل خطورة على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق وعلى المتجمهرين حولهما، كما ظهر بالفيديو أيضاً مركبة أخرى يقوم سائقها بقيادتها بصورة متهورة واستعراضية (تشحيط) وتم ضبطها كذلك ، وجرى حجز المركبات في ساحة الحجز المخصصة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائقين .

وتهيب إدارة السير بالإخوة السائقين بخطورة ارتكاب مثل هذه المخالفات، وضرورة الالتزام بالتحذيرات المتكررة حيال هذه السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتخالف قواعد السلامة العامة على الطرقات.