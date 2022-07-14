ضبط سائقي 3 مركبات ظهروا في فيديو يرتكبون مخالفات خطرة

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة السير، تمكنوا من ضبط سائقي ثلاث مركبات بعد تتبعهم لمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهروا خلاله وهم يرتكبون مخالفة المسير على شكل مواكب، والقيادة بصورة متهورة واستعراضية واخراج الاجسام من المركبات واعاقة حركة السير بمحافظة الزرقاء، مشكلين خطراً على حياتهم وعلى السلامة العامة واستهتاراً واضحاً بأولويات وقواعد المرور.

وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيق في مقطع الفيديو جرى تحديد هوية السائقين واتخاذ الاجراء القانوني والاداري بحقهم وضبط المركبات وحجزها للمدة القانونية في ساحات الحجز ، والعمل جارٍ على ضبط باقي المركبات التي ظهرت في الفيديو.