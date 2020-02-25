ضبط سائق خرج من مركبته أثناء سيرها في إربد

عمان-الغد- ضبط العاملون في المباحث المرورية بإدارة السير مركبة في محافظة اربد، اثر انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سائقها وهو يقوم بقيادتها بصورة متهورة واستعراضية، تتمثل بالسماح لأحد الركاب بإخراج جزء كبير من جسمه من خلال نافذة المركبة، بالإضافة لخروج السائق نفسه من بابها المفتوح وتركها تسير في الشارع العام دون توجيه، مما شكل خطورة واضحة على حياته وحياة الركاب ومستخدمي الطريق، بالإضافة لانشغاله أيضا باستخدام الهاتف.

وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد المركبة وسائقها وجرى حجز المركبة في ساحة الحجز المخصصة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتهيب إدارة السير بالإخوة السائقين بخطورة ارتكاب مخالفة (خروج الأجسام من المركبة أثناء المسير)، وضرورة الالتزام بالتحذيرات المتكررة حيال هذه السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وبشكل مخالف لقواعد السلامة العامة للركاب.