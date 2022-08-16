ضبط سائق لتحميله 25 راكبا بالصندوق الخلفي للمركبة

ذكر التقرير المروري على إذاعة “الأمن العام”، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع عدة عوائق مرورية خلال ساعات الصباح؛ أبرزها حادث تصادم ما بعد جسر القسطل أدى إلى انقلاب مركبة في منتصف الشارع العام.

ولفت التقرير إلى أن الرقابة والضبط المروري أدى إلى ضبط مركبة (ديانا) قام سائقها بتحميل 25 راكباً بالصندوق الخلفي معرضاً حياتهم للخطر، بالإضافة إلى ضبط مركبة تسير بسرعة 187 كلم بالساعة، وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.

ودعت إدارة السير الجميع بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة إلى تجنب المخالفات الخاطئة والابتعاد عن المسير بشكل مواكب والتي تعيق حركة المرور وتعرض حياة مستخدمي الطرق للخطر.

وأكد مندوبا الإدارات المرورية أن المحطات الأمنية المنتشرة على كافة الطرق الخارجية متواجدة لتقديم كافة أشكال المساعدة للجميع وعلى مدار 24 ساعة.