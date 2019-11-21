ضبط سائق مركبة يقوم بتدخين الارجيلة أثناء القيادة

عمان- ضبطت إحدى الدوريات الخارجية العاملة بمنطقة السلماني/ طريق وادي عربة جنوب المملكة اليوم الخميس، سائقا يقوم بتدخين الارجيلة أثناء القيادة، وبشكل غير مبال بسلامته وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في إدارة الدوريات الخارجية النقيب سفيان العجرمي: إنه تم إجراء المقتضى القانوني بحق السائق وتحويله الى الحاكم الإداري.

ودعت الإدارة السائقين الى تجنب السلوكيات الخاطئة على الطريق، والالتزام بقانون السير اثناء قيادة المركبات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.(بترا)