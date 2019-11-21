آخر الأخبارالغد الاردني

ضبط سائق مركبة يقوم بتدخين الارجيلة أثناء القيادة

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- ضبطت إحدى الدوريات الخارجية العاملة بمنطقة السلماني/ طريق وادي عربة جنوب المملكة اليوم الخميس، سائقا يقوم بتدخين الارجيلة أثناء القيادة، وبشكل غير مبال بسلامته وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.
وقال رئيس قسم العلاقات العامة في إدارة الدوريات الخارجية النقيب سفيان العجرمي: إنه تم إجراء المقتضى القانوني بحق السائق وتحويله الى الحاكم الإداري.
ودعت الإدارة السائقين الى تجنب السلوكيات الخاطئة على الطريق، والالتزام بقانون السير اثناء قيادة المركبات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.(بترا)

مقالات ذات صلة

مستشفى البشير

تدخل جراحي سريع يُنقذ حياة طفلة في البشير

منذ 33 دقيقة

مجلس العاصمة يقر خطة طوارئ الشتاء

منذ 34 دقيقة

شخصيات حزبية تدعو إلى تغيير جذري في قانوني الأحزاب والانتخاب

منذ 39 دقيقة

“سيدة جرش” والإعلام: انحياز للضحية واهتمام بالمعالجة الحقوقية وغياب للجاني

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock