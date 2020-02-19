ضبط سائق يقود مركبة لنقل الطلاب بتهور

عمان- الغد– قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه على اثر انتشار وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله سائق مركبة يستخدمها لنقل الطلاب وهو يقود المركبة دون ابسط قواعد المرور وحمولة زائدة للركاب ما شكل خطورة على حياة الطلاب،فقد بوشر التحقق من المقطع لتحديد مكانه وزمانه .

واضاف الناطق الاعلامي انه من خلال جمع المعلومات تم تحديد المركبة وسائقها والذي تبين انه يعمل على نقل الطلاب في محافظة اربد وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وبما يضمن عدم تكراره لمثل تلك التصرفات.

وأهاب الناطق الاعلامي بكافة الاخوة المواطنين اعتماد اساليب النقل الامنة لابنائهم والتأكد من تلك الوسائل قبل التعاقد معهم حرصاً على حياة ابنائهم وسلامتهم ، وبالاخوة سائقي باصات نقل الطلاب الالتزام بقواعد السير والحمولة المقررة، مشدداً انه لن يتم التهاون في مثل تلك المخالفات التي تهدد حياة ابنائنا الطلبة وسلامتهم .