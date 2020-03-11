ضبط سيدة أطلقت إشاعة بإعلان حالة الطوارئ في الأردن

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن التحقيقات التي قام بها العاملون في وحدة الجرائم الإلكترونية مساء أمس خلال متابعتهم التسجيل الصوتي الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة التي أثارت الهلع والخوف وروجت إشاعات وأخبار كاذبة حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة، مكنتهم من تحديد هوية تلك السيدة وإلقاء القبض عليها.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه سيتم إحالتها للقضاء بعد التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لما قامت به من مخالفات قانونية مست الأمن والسلم المجتمعي.

وادعت السيدة في التسجيل الصوتي أن الجهات الرسمية أبلغت تربويين “بقرب إعلان حالة طوارئ في الأردن”، ودعت إلى تخزين احتياطات كافية من المواد الغذائية والمحروقات وتسجيل المناهج عبر الفيديو لتدريسها للطلبة عن بعد.

واستهجن الناطق الإعلامي هذه الادعاءات العارية عن الصحة بالمطلق، والمليئة بالمغالطات والتزييف، ولا تعكس مستوى المسؤولية المنشودة في هذا الظرف الصحي الدقيق.