ضبط شاحنة محملة بالبازلت المستخرج بطريقة مخالفة في الهاشمية

عمان- الغد– قالت وزارة المياه والري انه وبالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرف لواء الهاشمية الدكتور مالك خريسات ومديرية شرطة محافظة الزرقاء/ رئيس مركز امن الهاشمية الرائد محمد الحماد ومديرية المشاغل المركزية حملة امنية في الخربة السمرا / لواء الهاشمية ضبطت مجددا شاحنة محملة بصخور البازلت المستخرجة من اراضي محطة الخربة السمرا المملوكة لخزينة الدولة /وزارة المياه والري ذات العائد الاقتصادي المرتفع من الاراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا بهدف بيعها بطريقة مخالفة وتوقيف السائق واحالته الى المدعي العام حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة .

وبين مصدر مسؤول ان الوزارة انه في مساء الاثنين الموافق 11 ايار 2020 واثناء سريان اوامر الدفاع وردت معلومات تفيد بوجود استخراج مخالف في الهاشمية حيث تم التنسيق مع متصرف اللواء د. مالك خريسات وبمتابعة من مركز العمليات في مديرية الامن العام من خلال رئيس مركز امن الهاشمية الرائد محمد الحماد تم تنظيم حملة امنية وضبط شاحنة مرسيدس لون اخضر وتوقيف سائقها واحالته للمدعي العام وحجز الشاحنة وحمولتها لدى مركز امن الهاشمية ونقلها للحجز في مديرية المشاغل المركزية.

وثمنت وزارة المياه والري جهود متصرف اللواء ومدير مركز امن الهاشمية ومديرية الامن العام على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشأتها واكدت الوزارة على انها ستواصل جهودها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والامنية خاصة وزارة الداخلية والامن العام لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) .