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ضبط شخصين أطلقا عيارات نارية بمناسبة في السلط

منذ ساعة واحدة
حائزو أسلحة خفيفة ورشاشة خلال إطلاق نار في المناسبات - (أرشيفية)

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في مديرية شرطة محافظة البلقاء باشروا منذ ايام التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحدى المناسبات في مدينة السلط وظهر خلاله عدد من الاشخاص يقومون باطلاق عيارات نارية.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية ثلاثة اشخاص قاموا باطلاق النار خلال المناسبة القي القبض على اثنين منهم وضبط سلاح ناري بحوزة احدهما وجرى توديعهما للقضاء حيث تقرر توقيفهما فيما زال البحث جارياً عن الشخص الثالث.

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