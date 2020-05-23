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ضبط شخصين قاما بـ”بيع وتخزين مشروبات روحية في منزل” بعمان

منذ ساعتين
مشروبات روحية مخزنة ومعروضة للبيع في منزل بعمان ضبطها الأمن العام - من المصدر
مشروبات روحية مخزنة ومعروضة للبيع في منزل بعمان ضبطها الأمن العام - من المصدر

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عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للبحث الجنائي اليوم حول قيام مجموعة من الاشخاص باستخدام احد المنازل في منطقة الاشرفية لبيع وتخزين المشروبات الروحية وبشكل مخالف للقانون.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور التحرك للمكان برفقة مجموعات المركز الامني المختص والامن الوقائي ومداهمته حيث جرى ضبط شخصين داخل المنزل فيما لاذ اخرون بالفرار والبحث جارٍ عنهم وبتفتيش المنزل عثر داخله على كميات كبيرة من المشروبات الروحية وجرى ضبطها وبوشرت التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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