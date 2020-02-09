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ضبط شخص بحوزته 415 عملة نقدية أثرية للبيع في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
القبض على شخص
القبض على شخص

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عمان- ألقى العاملون في الأمن الوقائي القبض على شخص أثناء قيامه بعرض عملات نقدية أثرية للبيع، وضبط بحوزته 415 قطعة في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الأحد، إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي إقليم الوسط حول شخص يقوم بعرض قطع نقدية معدنية أثرية نادرة تعود لعصور قديمة للبيع مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث بوشرت التحقيقات لتحديد هوية ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه وضبط ما بحوزته من قطع أثرية.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن التحقيقات قادت لتحديد هوية ذلك الشخص ومكان تواجده في منطقة الغويرية بالزرقاء، وألقي القبض عليه وضبط بحوزته 415 قطعة نقدية معدنية، سيتم إرسالها للفحص المخبري من قبل المختصين بمجال الآثار لتحديد قيمتها التاريخية، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة. (بترا)

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