السلايدر الرئيسيجرشمحافظات

ضبط شخص تسبب باحتراق 50 دونماً في جرش

منذ 36 دقيقة
كوادر الدفاع المدني تتعامل مع حريق أشجار في محافظات الشمال في وقت سابق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الدفاع المدني تبلغوا اليوم بحريق لاشجار واعشاب في منطقة عين النبي هود في محافظة جرش حيث تم التحرك للمكان وبعد اخماد الحريق تبين انه طال 50 دونماً من الاراضي.

واضاف الناطق الاعلامي ان الامن الوقائي تولوا التحقيق في الحادثة وتمكنوا من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية الشخص المتسبب باشتعال النيران وجرى ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بحرق كمية من الاعشاب الجافة وتفاجأ بامتداد الحريق للاراضي المجاورة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

مقالات ذات صلة

مصر تسجل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 وفاة

منذ 14 دقيقة

الرزاز في ليلة القدر: ندعو الله أن نعود إلى حياتنا اليومية ومساجدنا في أقرب وقت

منذ 21 دقيقة

نتنياهو يطلب رسميا عدم حضور محاكمته بتهم الفساد

منذ 40 دقيقة

النجداوي يؤدّي اليمين القانونية مفوضا في هيئة تنظيم قطاع الطاقة

منذ 48 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock