ضبط شخص تسبب باحتراق 50 دونماً في جرش

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الدفاع المدني تبلغوا اليوم بحريق لاشجار واعشاب في منطقة عين النبي هود في محافظة جرش حيث تم التحرك للمكان وبعد اخماد الحريق تبين انه طال 50 دونماً من الاراضي.

واضاف الناطق الاعلامي ان الامن الوقائي تولوا التحقيق في الحادثة وتمكنوا من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية الشخص المتسبب باشتعال النيران وجرى ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بحرق كمية من الاعشاب الجافة وتفاجأ بامتداد الحريق للاراضي المجاورة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .