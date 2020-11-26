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ضبط شخص زور فحوصات كورونا لأشخاص من جنسيات مختلفة لغايات السفر

منذ ساعتين

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عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في الامن الوقائي بقيام احد الاشخاص بتزوير فحوصات لفيروس كورونا لاشخاص من جنسيات مختلفة لغايات السفر .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى بعد التأكد من تلك المعلومات القاء القبض على ذلك الشخص واعترف بالتحقيق معه بتزوير فحوصات كورونا مقابل مبالغ مالية .
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم التعامل مع مثل اولئك الاشخاص وعند الحاجة لاجراء الفحص المخبري التوجه للمختبرات الطبية المعتمدة والمرخصة كي لا يقعوا فريسة للاحتيال.

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