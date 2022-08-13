ضبط شخص يقود مركبة شحن بعكس اتجاه السير

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن العاملين في مديرية شرطة البادية الوسطى تمكنوا من ضبط سائق إحدى مركبات الشحن التي قام سائقها بالمسير عكس اتجاه السير معرضا مستخدمي الطريق للخطر .

حيث جرى اثناء التحقيق متابعة مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله ذلك السائق وهو يقود مركبته جنوب العاصمة بطريقة متهورة ، مرتكباً مخالفة المسير بعكس اتجاه السير، ومشكلاً خطراً على حياته وعلى مستخدمي الطريق ومبدياً استهتاراً واضحاً بأولويات وقواعد المرور.

وجرى على الفور التحقيق ومتابعة المركبة وضبطها والشخص الذي كان يقودها ،حيث سيتم اتخاذ الاجراء القانوني والاداري بحق السائق وحجز المركبة للمدة القانونية في إحدى ساحات الحجز.