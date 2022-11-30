ضبط صاحبة مركز تجميل تسببت بضرر جسيم لسيدة عربية

أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على صاحبة مركز التجميل التي قامت قبل حوالي ثلاثة أسابيع بإجراء عملية لإحدى السيدات من جنسية عربية داخل المركز وأُسعفت على إثرها للمستشفى بحالة سيئة، وستتم إحالتها للقضاء.

ونقلت السيدة يوم 11 من الشهر الجاري إلى مستشفى خاص وكانت في حالة خطيرة، إثر عملية جراحية أجريت لها لشفط الدهون نزفت خلالها لمدة 8 ساعات.

وقال مصدر مطلع في وزارة الصحة إن كوادر مديرية ترخيص المهن والمؤسسات إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة توجهوا يوم الحادثة إلى المستشفى الخاص للوقوف على الحادثة وملابساتها، وفتح تحقيق في القضية.

وأشار المصدر إلى أن سيدة عربية قدمت إلى عيادة في منزل بمنطقة غربي عمان، حيث أجريت لها جراحة تجميلية لشفط الدهون من طبيبة غير مختصة (طب عام) حيث نزفت لمدة 8 ساعات، مما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية نقلت على إثرها إلى مستشفى خاص في عمان، وجرى إدخالها إلى قسم العناية الحثيثة وحالتها خطرة.