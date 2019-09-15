ضبط صاحب صهريج يبيع مياها غير صالحة للشرب

الغد- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة ضبط مكتب حماية البيئة البلقاء وبناء على معلومات توفرت لها بالتنسيق مع مكتب حماية البيئة و المنسق الامني في وزارة المياه والري احدى صهاريج المياه المخصصة لمياه الشرب الصالحة يقوم بتحميل مياه غير صالحة وبيعها للمواطنين على انها صالحة حيث تم حجز الصهريج وتوقيف صاحب الصهريج واحالته للقضاء.

وكشف المصدر انه بناء التعاون بين وزارة المياه والري / سلطة المياه ووزارة البيئة تم تشكيل فريق امني وفني من مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة / وزارة المياه والري و وزارة البيئة لمتابعة مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم وتمس مباشرة مياه شرب المواطنين واي عبث بها او اعتداء عليها قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين حيث تم تنسيق حملة امنية لضبط الصهريج وهو يقوم بالتعبئة من مياه غير صالحة للاستهلاك البشري من نبع عين حزيز / وادي شعيب وحجز الصهريج وسائقه وتسلميه للمركز الامني واعداد الضبوطات بالواقعة واحالة ملف القضية للقضاء .

وثمنت وزارة المياه والري /سلطة المياه الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين وزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونهم الدائم موضحة ان المادة (30) من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه او المياه بصورة تخالف احكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة (3) آلاف دينار.

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين وفق أحكام القانون وتطبيقه كون المعتدين ببيع المياه المخالفة وغير المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية بهدف تحقيق مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز وكذلك محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء داعية المواطنين الى ضرورة التأكد بوصل مختوم يبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها.

واهابت الوزارة/ سلطة المياه بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.