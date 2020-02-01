ضبط صاحب صهريج يتسرب منه مياه عادمة

عمان- الغد- ضبطت فرق المباحث البيئية في العاصمة عمان التابعة للادارة الملكية لحماية البيئة وبالتعاون مع مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مديرية الامن العام احدى صهاريج المياه العادمة أثناء تسرب مياه عادمة منه داخل شوارع العاصمة عمان حيث تم ضبط الصهريج و صاحبه وايداعه للاجهزة للمركز الامني لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وبينت وزارة المياه والري/ سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة والتنسيق المستمر مع الادارة الملكية لحماية البيئة و مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة في الوزارة واستكمالا للمحافظة على البيئة وحماية المصادر المائية والبيئة العامة تستمر هذه الجهود.

ودعت جميع المواطنين الى التعاون الدائم لضبط مثل هذه المخالفات مشيدة بالتعاون البناء بينها وبين الادارة الملكية لحماية البيئة لضبط مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونها تمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم وتمس مباشرة مصادر المياه والتي تشكل العماد الرئيسي للشرب ولما لها من ضرر كبير على المياه السطحية في مختلف مناطق المملكة .

واهابت الوزارة/ سلطة المياه بالمواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز العمليات لدى مديرية الامن العام (911) او مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.