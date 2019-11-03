ضبط صاحب صهريج يعتدي على ناقل الديسي وتوقيفه

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إنها ضبطت صاحب صهريج في منطقة القطرانة / محافظة الكرك يقوم بالاعتداء على ناقل الديسي ويقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة وتعبئة الصهريج ضمن حملتها في احكام السيطرة عل مصادر المياه بالتعاون مع محافظ الكرك ومديرية شرطة محافظة الكرك .

وكشف مصدر مسؤول انه بناء على معلومات واردة لوزارة المياه والري / سلطة المياه تفيد بوجود اعتداء جديد على أحد الهوايات من قبل احد الصهاريج الذي يقوم خلال أوقات مختلفة وساعات الليل بتعبئة المياه من ناقل الديسي وبيعها بطريقة مخالفة تم تنسيق حملة أمنية لسلطة المياه بالتعاون مع محافظ الكرك والحاكم الاداري في منطقة القطرانة بحضور قوة من مركز امن القطرانة.

وأشار إلى أنّه “تم ازالة الاعتداء واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والقبض على صاحب الصهريج وتحويله للمدعي العام لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه وحجز الصهريج”.