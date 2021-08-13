ضبط صهريجي مياه عادمة مخالفين في عجلون

عجلون- ضبطت كوادر لجنة السلامة العامة في محافظة عجلون اليوم الجمعة، وخلال جولاتها التفتيشية الميدانية المكثفة صهريجي مياه عادمة مخالفين.

وقال محافظ عجلون رئيس لجنة السلامة العامة سلمان النجادا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه جرى وعن طريق نظام التتبع (gps) ضبط صهريجين يقومان بتفريغ حمولتهما في احدى مناهل الصرف الصحي والأخر في اراض زراعية، حيث جرى حجز الصهريجين وسائقيهما وتحويلهما إلى القضاء.

وأكد النجادا أهمية تعزيز التشاركية مع الجهات المعنية من الإدارة الملكية لحماية البيئة ومديرية البيئة واللجنة لجهة الكشف الميداني والمستمر، خاصة على مصادر المياه والينابيع، مشيراً الى أنه لن يتم التهاون مع المخالفين أو أي محاولات لإلحاق الضرر بالبيئة والسلامة العامة.

(بترا)