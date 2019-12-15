ضبط صهريج يحمل مياهاً غير صالحة للشرب بوادي السير

عمان – الغد- قالت وزارة المياه والري إن طواقم مديرية الاحواض المائية ومديرية المختبرات والنوعية نفذوا حملة في منطقة وادي السير والبيادر بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومكتب الادارة الملكية لدى الوزارة، بالتنسيق مع المنسق الأمني للتأكد من نوعية المياه المزودة للمواطنين بواسطة الصهاريج الخاصة.

وجرى ضبط احد الصهاريج المخالفة وحجزه وتوقيف صاحبه تمهيدا لاحالته إلى القضاء.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، انه بناء على التعاون بين وزارة المياه والري والادارة الملكية لحماية البيئة، تم تشكيل فريق امني وفني للتأكد من نوعية مياه الشرب في الصهاريج الخاصة الذي يمثل مساسا بصحة المواطنين.

واضاف البيان انه تم توقيف عدد من الصهاريج، وكان احدها يحمل مياها غير صالحة وحجزه وسائقه وتسلميه للمركز الامني في مركز أمن بيادر وادي السير واعداد الضبوطات بالواقعة واحالة ملف القضية للقضاء.

وثمنت الوزارة الجهود والتعاون البناء والمثمر مع الادارة الملكية لحماية البيئة، مؤكدة انها تنفذ حملات متواصلة صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه، داعية المواطنين للابلاغ عن مثل هذه الحالات على مركز الشكاوى الموحد 117116، وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة لأنها غير مطابقة للمواصفة وتشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.