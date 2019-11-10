ضبط صهريج يقوم بتفريغ مادة الزيبار في منطقة الوهادنة

عجلون– تمكنت كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة عجلون، من ضبط صهريج يقوم بتفريغ حمولته من مادة الزيبار في منطقة الوهادنة، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على المياه الجوفية والسطحية، ومخالفة للمادة 5 من شروط البيئة المتعلقة بتعليمات وتراخيص معاصر الزيتون من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015.

وجرى تتبع الصهريج عبر نظام التتبع الالكتروني الخاص بمديرية البيئة في محافظة عجلون حيث تم ضبط سائق الصهريج، والصهريج المذكور أعلاه وتم تسليمه إلى المركز الأمني ثم تم تحويله للحاكم الإداري الذي قرر توقيفه وربطه بكفالة مالية بقيمة 30 الف دينار.

وقال مدير شرطة عجلون العقيد محمد السيايدة إن كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة وكافة الأقسام، تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة ومراقبة ومتابعة مثل هذه المخالفات البيئية ومكوناتها حيث يتم تنفيذ جولات مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المعاصر وفي المناطق المختلفة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين الهادفة للحفاظ على سلامة البيئة، وانه لن يتم التهاون مع أي مخالفة مرتكبة، وسيتم تحويل المخالفين الذين يتم ضبطهم للجهات القضائية، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.-(بترا)