ضبط عدد من المعتدين على رجال الأمن في الكرك

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الإجراءات الأمنية التي باشرتها مديرية الأمن العام بعد الاعتداء الذي تعرضت له قوة امنية من قبل مجموعة من الأشخاص في محافظة الكرك اول امس اثر حملة امنية لتنفيذ امر الدفاع وإغلاق المحال التجارية قد افضت لضبط عدد من الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء ، والبحث ما زال جاريًا عن باقي الأشخاص وبوشرت التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

وتقدمت مديرية الأمن العام بالشكر لسكان ووجهاء المنطقة لتعاونهم مع رجال الأمن العام ورفضهم واستنكارهم لما جرى من اعتداء وتعدي على رجال الأمن العام اثناء قيامهم بواجبهم .