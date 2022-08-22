ضبط كميات ضخمة من المخدرات في عملية نوعية بالبادية الشمالية

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة مكافحة المخدرات نفذت عملية جديدة ضمن عملياتها النوعية المتواصلة للقضاء على تجارة المخدرات، ضبطت خلالها كمية ضخمة من الحبوب ومادة الحشيش المخدرة، في البادية الشمالية.

وأوضح أن محققي الإدارة تتبعوا وعلى مدار أيام مجموعة من تجار ومهربي المواد المخدرة، وجمعوا معلومات بينت قيامهم بنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة من منطقة الرويشد باتجاه محافظة المفرق بعد بدء الحملة الامنية هناك.

وأشار الناطق الاعلامي ان التحقيقات مكنت الفريق من تحديد الموقع الذي لاذ إليه وبحوزتهم المواد المخدرة التي حاولوا اخفاءها، في إحدى مناطق البادية الشمالية، وجرت مداهمة المكان وضبط احد المتورطين هناك وبالتفتيش في الموقع عُثر على 303 كفوف من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى 100 الف حبة مخدرة .