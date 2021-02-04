ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية غير المجازة

عمان- الغد– قال مديرعام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية ضبطت دواء مخالف وغير مجاز من قبل المؤسسة يستخدم في علاج حب الشباب والتصبغات الجلدية تقدر كميته بمئات العبوات إضافة إلى مسلتزم طبي غبر مجاز من قبل المؤسسة تقدر كميته بالآلاف غير مصرح عنهما من قبل المستورد في أحد الساحات الجمركية،

واكد مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات تفتيشية على مدى 24 ساعة، للتأكد من ان هذه المستحضرات مجازة من قبل المؤسسة و للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة لإستيرادها وفحصها وبما يكفل مأمونيتها وصحة وسلامة مستخدميها.

وأشارمهيدات أن المؤسسة تحرص على صحة المواطن وسلامته وخصوصا فيما يتعلق بالدواء والمستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية وانها تسعى لتوفيرها بشكل آمن وفعال وضمن المواصفات والمعايير والشروط المطلوبة مؤكدا أن المؤسسة قامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين .

وإلى ذلك، تدعو المؤسسة الاخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود اي شكوى او ملاحظة بهذا الخصوص وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة