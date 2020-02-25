ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمداهمات أمنية في البادية الشمالية

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات بإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة نفذوا صباح اليوم عدة مداهمات لمنازل أشخاص مطلوبين ومشبوهين بقضايا المخدرات، حيث جرى بعد تفتيش أحد منازل يعود لأحد الأشخاص المطلوبين، ضبط 174 كفاً من مادة الحشيش و160 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و70 ألف حبة ترامادول مخدرة، وما زال البحث جارياً عن المطلوب.

كما ألقي القبض على شخص مطلوب على خلفية قضية تهريب 200 ألف حبة مخدرة بعد مداهمة مكان تواجده، فيما ألقي القبض كذلك على مروج للمواد المخدرة وبحقه 3 طلبات أمنية وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري.