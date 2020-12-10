ضبط كميات كبيرة من المخدرات في البلقاء والبادية

ضبط كمية كبيرة من مادة الايمفيتامين التي تدخل في صناعة حبوب الكبتاجون المخدرة داخل احدى المزارع في محافظة البلقاء

ضبط 35 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و20 الف حبة مخدرة بحوزة تاجر للمواد المخدرة في البادية الوسطى

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص بتخزين كمية كبيبرة من المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع الحبوب المخدرة .

واضاف انه بمزيد من التحقيق وجمع المعلومات تم التأكد من المعلومات وان احد الاشخاص اخفى تلك المواد داخل احدى المزارع في محافظة البلقاء، لاستخدامها في تصنيع الحبوب المخدرة ، وجرت مداهمة المزرعة وضبط 16 جالوناً تحوي مادة الايمفيتامين المستخدمة في تصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة وبوشر التحقيق مع المشتبه به في القضية .

وفي قضية اخرى فقد جرت في احدى مناطق البادية الوسطى مداهمة احد تجار المواد المخدرة داخل مركبته بعد ورود معلومات حول امتلاكه كمية كبيرة من المواد المخدرة حيث جرى القاء القبض عليه بعد محاولته الفرار وضُبط بحوزته خمسة وثلاثون كف حشيش و 20 الف حبة مخدرة.