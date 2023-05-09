ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتجارها والمكافحة تتوعد

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفّذوا خلال اليومين الماضيين سلسلة من المداهمات لأوكار المخدرات وألقوا القبض على عدد من تجّار ومروجي المخدرات .

وبين أنه وفي قضية نوعية في البادية الشمالية، داهمت قوة أمنية منزل أحد تجّار المخدرات في البادية الشمالية بعد جمع المعلومات حوله، وعن حيازته لكميات ضخمة من الحبوب المخدرة، إذ أفضت المداهمة لإلقاء القبض عليه وبرفقته شخص آخر وضبط بحوزتهم 200 ألف حبة مخدرة خُزّنت داخل منزله .

فيما داهمت قوة أمنية كذلك في البادية الشمالية تاجراً آخراً للمخدرات وأُلقي القبض عليه، وبتفتيش المنزل عُثر داخله على 15 كف من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة .

وفي العاصمة وعلى إثر إلقاء القبض على أحد الأشخاص وبالتحقيق معه استطاع المحققون تحديد مكان إخفائه لكميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة داخل إحدى الشقق شمال العاصمة، إذ تم على الفور التحرك للمكان ومداهمته وبتفتيش الشقة عُثر على 466 كفاً من مادة الحشيش المخدرة ( 75 كغم ) وما زال التحقيق جارياً في القضية.

وفي جنوب العاصمة وبعد مراقبة ومتابعة لثلاثة تجّار للمخدرات من المصنفين بالمسلحين جرى مساء أمس تحديد مكانهم، وجرت محاصرتهم ومداهمتهم من قبل الفريق الخاص التابع للإدارة وأُلقي القبض عليهم جميعا وضبط يحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية وكميات كبيرة من مادة الحشيش والحبوب المخدرة المُعدّة للبيع.

هذا وجددت إدارة مكافحة المخدرات تحذيرها لكل من يقوم بأيّ نشاط جرمي مرتبط بالاتجار أو ترويج أو تهريب المواد المخدرة بأنها مستمرة بملاحقتهم وضرب أوكارهم أينما كانوا ودون هوادة أو تهاون لإيقاف نشاطاتهم الجرمية وحماية المجتمع منهم ومنعه من نشر تلك السموم بين أبنائه .