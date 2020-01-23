ضبط كميات كبيرة من المخدرات و3 مطلوبين جنوب عمان (صور)

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا مخدرات، فقد نفذوا أمس مداهمتين جنوب العاصمة لأماكن تواجد أولئك الأشخاص لإلقاء القبض عليهم وما بحوزتهم من مواد مخدرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن المداهمة الأولى أفضت عن إلقاء القبض على شخصين من المشبوهين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهما 191 “كف” مادة الحشيش المخدرة و40 ألف حبة مخدرة وكمية من مادة الماريجوانا وسلاح ناري.

فيما ألقي القبض في المداهمة الأخرى على شخص مصنف بالخطير جدا بحقه 24 طلبا أمنيا وضبط بحوزته 3 كغم من مادة الحشيش المخدرة و5 آلاف حبة مخدرة، وبوشر التحقيق مع المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.