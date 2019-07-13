ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المخزنة بطريقة مخالفة

عمان-الغد- أمن وقائي إقليم الشمال يضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المخزنة بطريق تخالف شروط السلامة العامة، بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام.

واضاف الناطق الإعلامي أن معلومات وردت اليوم للعاملين في شعبة امن وقائي اقليم الشمال حول قيام احد الاشخاص بتخزين كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل احد المستودعات في محافظة المفرق بصورة تخالف شروط السلامة العامة. وبين الناطق الاعلامي انه جرى على الفور التحرك للمكان بعد أخذ موافقة مدعي عام المفرق وبتفتيش المستودع تم ضبط كميات كبيرة من المشروبات الروحية المتنوعة مخزنة دون توخي شروط السلامة العامة اضافة الى سلاح ناري جرى ضبطه داخل منزل مالك المستودع، وجرى استدعاء مندوبين من الجمارك العامة للتاكد من قانونية تلك المواد وما زال التحقيق جارياً.