ضبط كميات كبيرة من عبوات المياه غير الصالحة للاستهلاك في سوق الشونة الشمالية

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- تمكن العاملون في مديرية شرطة غرب إربد، ليل الأربعاء الخميس، من ضبط كميات كبيرة من عبوات مياه غير صالحة للاستهلاك البشري داخل سوق الشونة الشمالية، بحسب مصدر في المديرية.

وأكد المصدر لـ”الغد”، أنه وبالتعاون مع قسم الصحة العامة في بلدية معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، تم ضبط عبوات المياه غير الصالحة للاستهلاك البشري بعد ورود بلاغ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وسيعمل القسم على إتلاف المياه بعد الانتهاء من التحقيق.

وقال المصدر إن العبوات لا تحمل تاريخ إنتاج وانتهاء، وكان صاحب المحل يعمل على بيعها للمواطنين.

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