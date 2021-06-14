ضبط كمية من الشيبس منتهي الصلاحية في الزرقاء

الزرقاء- ضبطت لجنة الصحة والسلامة العامة في بلدية بيرين الجديدة بمحافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، كراتين شيبس منتهية الصلاحية في أحد محال بيع المواد التموينية.

وقال مدير قضاء بيرين ورئيس لجنة البلدية محمد الملكاوي إن لجنة السلامة ضبطت 5 كراتين من شيبس البطاطا المنتهي تاريخ صلاحيتها للاستهلاك.

وأضاف الملكاوي أن اللجنة صادرت الكراتين وأتلفتها حسب الأصول وأنذرت المحل وحررت بحقه مخالفة بعد ادعائه بأنه لا يعرف ان الكراتين منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن البلدية شكلت لجنة للصحة والسلامة العامة لتنفيذ جولات تفتيشية على جميع القطاعات التجارية في القضاء للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية بشكل دائم.

وبين الملكاوي ان مديرية القضاء والبلدية تعملان بشكل مستمر وبتعاون دائم لتشديد اجراءات الرقابة الصحية على جميع القطاعات خاصة مع فتح قطاعات جديدة للعمل ضمن الاجراءات الحكومية التخفيفية. وأشار إلى اخذ تعهدات رسمية على جميع اصحاب المنشآت المسوح لها بالعمل بالالتزام بالاشتراطات الصحية من التباعد ولبس الكمامة بشكل دائم ومنع التجمعات الكبيرة خاصة في المنتزهات والمطاعم. -بترا