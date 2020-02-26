ضبط كميّات من الأغذية الفاسدة بالرصيفة

الزرقاء- ضبطت كوادر لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة، كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري في أحد محال المواد التموينية والعطارة.

وبين متصرف اللواء الدكتور سلطان الماضي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الكوادر المختصة ضبطت، كذلك كميات من الكبسولات الفارغة التي تستخدم لصنع الأدوية في المحل ذاته، مؤكداً أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة بغية اتلافها، فيما تم توقيف صاحب المحل.

وأضاف الماضي، أن المتصرفية لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بغذاء وصحة وسلامة المواطنين، وستقوم باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الكفيلة بردع مثل هؤلاء الأشخاص، مشدداً على تطبيق القانون في هذا الصدد وعدم التهاون مع مرتكبي مثل هذه الجرائم تحت أي ظرف كان.