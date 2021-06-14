ضبط متسولة تملك سيارة شحن موديل 2011 وأخرى نقل مشترك

عمان- الغد- ضبطت وحدة مكافحة التسول سيدة تمارس اعمال التسول امام مجمع عيادات طبية تابع لمستشفى في عمان، تقوم باستعطاف مراجعي العيادات بحجة حاجتها لشراء ادوية ودفع نفقات علاجها.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي، اليوم الاثنين، ان هذه المتسولة تم ضبطها وفق الاصول واجراء دراسة اجتماعية لحالتها الاجتماعية استنادا الى قواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تبين انها تملك سيارتين احداهما شحن عمومي نوع مرسيدس موديل 2011 وسيارة اخرى نقل مشترك خصوصي، اضافة ان لديها سوابق بتهمة الايذاء.

واشارت الوزارة الى انه تمت إحالة المتسولة الى المركز الامني لاجراء المقتضى القانوني وفق الاصول القانونية المتبعة لهذه الحالات.

وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة عدم تعاطي المواطنين او تعاطفهم مع المتسولين بأي شكل من الاشكال، حيث ستعكف بشكل دوري على نشر قصص تسولهم لوضع المواطنين في صور واشكال التسول ومخاطره، في مسعى لمكافحة هذه الآفة في المجتمع بالشراكة والتعاون مع المواطن.