ضبط متسولين يتقاضيان رواتب من الضمان بنحو 1500 دينار

عمان- الغد- ضبطت كوادر مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في العاصمة عمان خلال (شهر اب) متسولا يتقاضى راتبا شهريا من الضمان الاجتماعي بقيمة 787 دينارا ويمتلك سيارة ركوب خصوصي نوع هونداي موديل 1994.

كما ضبطت الكوادر متسولا آخر لديه راتب شهري مقداره 706 ويمتلك سيارتان إحداهما سيارة نقل مشترك والأخرى سيارة خصوصي نوع هونداي موديل 1999 وجرى تسليمهما وفق الاصول لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.

وأهابت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان بالمواطنين بأن يكونوا شركاء لها في محاربة هذه الآفة بعدم تقديم أية مبالغ مالية للمتسولين