ضبط متسول تمتلك أسرته 4 سيارات ومركز تدريب لياقة وراتب ضمان

عمان- الغد- ضبطت وحدة مكافحة التسول خلال شهر حزيران الحالي احد الاشخاص يمارس اعمال التسول في عمان الغربية وتحديدا منطقة اشارات خلدا، حيث يقوم باستعطاف المواطنيين بحجة ودافع الفقر في اسرته.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي صدر عنها اليوم الثلاثاء، ان المتسول تم ضبطه وفق الاصول وبحوزته مبلغ مالي وقدرة 30 دينار، وبعد اجراء الدراسة اجتماعية لحالة المتسول والاسرة استنادا الى قواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية تبين ان حالته الاجتماعية اعزب من مواليد عام 1982 وانه يمتلك سيارة نوع هونداي نقل مشترك خصوصي موديل 1999.

اما الاسرة فتمتلك موسسة فردية قائمة براس مال 1000 دينار (مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات ) اضافة الى سيارة نوع فورد موديل 2016 وسيارة نوع هونداي موديل 2000 وسيارة نوع تويوتا شحن عموي موديل 1990 وسيارة نوع اسوزو شحن 2001 اضافة الى راتب ضمان قدره 425 دينار.

واشارت الوزارة ان المتسول تمت احالته الى المركز الامني لاجراء المقتضى القانوني وفق الاصول القانونية المتبعة لهذه الحالات.

وبينت الوزارة انها مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين لوضع المواطنين في صور واشكال التسول، كما اكدت الوزارة على ضرورة عدم تعاطي الاخوة المواطنين اوتعاطفهم مع المتسولين في مسعى لمكافحة هذه الافة في المجتمع بالشراكة والتعاون مع المواطن .