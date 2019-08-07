ضبط محاولتين لإدخال مخدرات لمراكز الإصلاح والتأهيل

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في شعبة امن وقائي مراكز الإصلاح والتأهيل حول محاولة احد الاشخاص ادخال كمية من المواد المخدرة عن طريف اخفائها داخل احشائه حيث جرى فور وصوله لاحد مراكز الإصلاح والتأهيل عزله ومباشرة التحقيق معه حيث اعترف باخفائه لكمية من المواد المخدرة داخل احشائه بعد قيامه بوضعها داخل بالونات من اجل بيعها داخل مركز الإصلاح .

واضاف الناطق الاعلامي انه تم اخراج ٢٨ بالوناً من جسده بداخلها ٣٤١ حبة مخدرة وقطع من مادة الحشيش المخدرة وكمية من بودرة الحشيش الصناعي .

وفي القضية الثانية قال الناطق الاعلامي انه وأثناء القيام بإدخال النزلاء الجدد في احد مراكز الإصلاح والتأهيل فقد اشتبه بأحدهم حيث جرى تفتيشه ليتم العثور على كمية من الحبوب المخدرة قام باخفائها داخل حذائه وبوشرت التحقيقات .