ضبط محطة غسيل سيارات بسحاب تسرق المياه واعتداء على بئر في معان

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إنها ضبت اعتداء على خط مياه مخفي تقوم بسحب اكثر من 100 م3 يوميا من المياه بطريقة مخالفة من قبل محطة غسيل سيارات في منطقة سحاب، مضيفة أن إحدى آبار المياه الرئيسية المزودة لمحافظة معان تعرض للتخريب وسرقة معداته في ساعة متأخرة ليلة الجمعة/ السبت مما ادى الى توقف الضخ من البئر باتجاه خزان سمنة بطاقة (80) مترمكعب / ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان انه وضمن جهودها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وبناء على معلومات توفرت من مواطنين بوجود اعتداء على احد الخطوط الرئيسية في منطقة سحاب من قبل محطة غسيل سيارات تم تنسيق حملة تفتيشية للموقع بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك ومتصرف لواء سحاب وتبين وجود اعتداء يقوم بسحب خط مياه مخفي تقوم بسحب اكثر من 100 م3 يوميا من المياه بطريقة مخالفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة ان مسلسل الاعتداء على مصادر المياه مازال مستمرا ويؤرق كافة العاملين في قطاع المياه مبينا ان الوزارة ومؤسساتها تعمل أقصى ما بوسعها لضمان استمرارية التزويد المائي في جميع مناطق المملكة.

واضاف ان قطاع المياه تفاجأ مجددا بقيام مجهولين ليلة الجمعة بخلع اسيجة بئر سمنة (7) البالغة طاقته نحو (80م3/ساعة) الذي يبعد عن معان نحو كيلو متر واحد عن الشارع الرئيسي وخلع بوابات الحماية عن غرفة التحكم بالبئر وسرقة محتوياته وهي عبارة عن لوحة كهربائية والمعدات الموجودة فيها وكذلك سحب الكوابل الكهربائية الممتدة داخل البئر بغية بيعها كنحاس ( بثمن بخس) وتعطيل تزويد المواطنين في مناطق متعددة من محافظة معان وبالذات قصبة معان بحصصها من مياه الشرب.

وبين ان الوزارة/ سلطة المياه تعمل مع الجهات المختصة والاجهزة الامنية لضبط الفاعلين واعادة تشغيل البئر المزود لمحطة مياه سمنة احدى محطات التزويد الرئيسية لمحافظة معان .

من ناحية اخرى كشف سلامة ان احد المواطنين قام بابلاغ الوزارة على الرقم (117116) بوجود شبهة سرقة مياه في احدى محطات غسيل السيارات الواقعة في منطقة سحاب جنوب عمان حيث داهمت الكوادر الفنية المحطة بمرافقة كوادر مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع متصرف لواء سحاب وقامت بالكشف على الخط الرئيسي وتبين ان صاحب المحطة قام بسحب خط مياه قطر واحد انش من الخط الرئيسي المخصص لاهالي المنطقة لغايات الشرب الى خزان مياه داخل المحطة سعة كبيرة بهدف سحب المياه لغايات غسيل السيارات حيث قامت الكوادر الفنية بفصل الخط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة اوراق القضية للنائب العام لاستكمال اجراءات التحقيق وجلب المتورطين بعملية الاعتداء.

وبين مساعد امين عام سلطة المياه عمر سلامة ان هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل سوابق كون الاعتداء على مصادر الشرب الرئيسية يشكل خطورة كبيرة على مصالح المواطنين و تمس مباشرة مياه شرب المواطنين واي عبث بها او اعتداء عليها قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين.

وأوضح ان مناطق مجاورة للمحطة كانت تتزود من هذا الخط الرئيسي قد اشتكت مرات عديدة من ضعف وصول المياه ونقص كميات مياه حيث تبين بكشف هذا الاعتداء انه سببا رئيسا في عدم انتظام وصول كميات وافرة من المياه للمواطنين.

وناشد المتحدث الرسمي باسم الوزارة جميع الاخوة المواطنين الى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على ارقام مركزها المجانية لما فيه مصلحة وطنية للحفاظ على كل قطرة ماء.