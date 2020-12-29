ضبط مركبة محملة بثلاثة أطنان من الحطب بلواء الكورة

عمان- ضبطت كوادر حراج مديرية زراعة لواء الكورة، اليوم الثلاثاء، مركبة محملة بثلاثة أطنان من الحطب، بشكل مخالف لقانون الزراعة بمنطقة جنين الصفا بلواء الكورة.

وقالت مديرة زراعة اللواء، المهندسة ازدهار السرحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى ضبط المتورطين، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأكدت أهمية جهود كوادر مديرية الزراعة للمحافظة على الثروة الحرجية ومنع الاعتداءات عليها، داعية إلى الإبلاغ عن أية مخالفات تتصل بالاعتداءات على الثروة الحرجية باعتبارها من المسؤوليات المجتمعية التشاركية.