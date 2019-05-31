ضبط مروج مخدرات بحقه 15 طلبا في إربد

عمان-الغد- تمكنت كوادر ادارة مكافحة المخدرات، مساء الجمعة، من ضبط مروج للمواد المخدرة بحقه 15 طلبا في قضايا مخدرات وخطف وسلب وبحوزته كمية من المواد المخدرة ، بعد ان قام بنشر اغنية على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلالها وهو يحمل اسلحة نارية.

وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات باشروا منذ ايام تتبع ورصد احد مروجي المواد المخدرة وهو من الاشخاص الخطرين وبحقه ١٥ طلبا في قضايا المخدرات والسلب والخطف وظهر خلال اغنية جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل اسلحة نارية ويقوم بالتهديد، وتحدى ان يقوم احد بالقبض عليه هو ومن معه من مروجين وذوي اسبقيات ، حيث وردت معلومات حول نيته نقل كمية من المواد المخدرة من محافظة اربد باتجاه العاصمة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للقبض عليه . واضاف الناطق الاعلامي انه تم القاء القبض عليه وكان يرافقه شخص من جنسية عربية ، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري و100 طلقة حية اضافة الى كمية من الحبوب المخدرة ومجموعة من قطع الحشيش المخدرة. وتابع الناطق الاعلامي انه واستكمالا للتحقيقات جرى تفتيش شقة يسكنها ذلك الشخص في محافظة الزرقاء حيث عثر داخلها على 24 ورقة نقدية مزيفة من فئة الدولار اضافة الى كميات من الحشيش الصناعي وبودرته وما زال التحقيق جارياً معه تمهيدا لإحالته لمحكمة امن الدولة ولمصادر طلباته .

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