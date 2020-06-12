ضبط مشروبات كحولية مهربة في “بيت شعر” بالعقبة (فيديو)

أحمد الرواشدة

العقبة – تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية جمرك العقبة/مركز جمرك وادي عربة من ضبط مشروبات روحية مخبأة في بيت شعر محمل على سيارة نقل مشترك (بك أب).

وقال مدير مديرية جمرك العقبة عقيد جمارك سامر قباعة إنه وبعد متابعة حثيثة لهذه السيارة تم تفتيشها وحمولتها بدقة وتم ضبط كميات كبيرة من المشروبات الروحية بانواع مختلفة.

وبين مدير عام الجمارك اللواء عبدالمجيد الرحامنة، أنّ الدائرة تعمل على حماية الاقتصاد الوطني من خلال خطتها الاستراتيجية والتي تهدف إلى مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة على مساحة مملكتنا الحبيبة.